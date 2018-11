Über das Gartenservice von Nicole Greilberger in St. Michael wurde am Landesgericht ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Gartenservice von Nicole Greilberger ist in Konkurs © bilderbox - Fotolia

Über einen Gläubigerantrag wurde am Dienstag über das Vermögen der Gartenservice-Firma von Nicole Greilberger in St. Michael bei Wolfsberg am Landesgericht in Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet - das meldet der Kreditschutzverband 1870. Über die Höhe der Schulden liegen dem Verband derzeit noch keine Informationen vor.