Heinz Fassmann, HTL-Direktor Jürgen Jantschgi, Robert Klinglmair und Wolfgang Pachatz © HTL Wolfsberg

Im Rahmen des „Entrepreneurship Summit 2018“ erfolgte im Haus der Industrie in Wien eine feierliche Übergabe der Urkunde „Competence Center Entrepreneurship Education in Engineering“ durch Bundesminister Heinz Fassmann an die HTL Wolfsberg. Es waren auch Bildungsdirektor Robert Klinglmair sowie Wolfgang Pachatz vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Landesschulinspektor für kaufmännische Schulen Klaus-Peter Haberl anwesend.