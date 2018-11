Cafés, Bars, Wettbüros und Kebapläden erhalten in Wolfsberg keinen Mietkostenzuschuss. FPÖ-Gemeinderat Daniel Megymorecz findet es "höchst diskrimierend, dass türkischen Gewerbebetreibern" diese Förderung nicht zusteht.

Kebapläden waren Bestandteil der Diskussion über die Wirtschaftsförderung © APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Antrag der FPÖ sorgte im Gemeinderat in Wolfsberg für Diskussionen – und Erheiterung. Die Forderung: Alle Gastrobetriebe sollen Anspruch auf Wirtschaftsförderung haben. „Nur Hotels und Restaurants sind förderfähig. Cafés, Bars, Wettbüros, Spielcasinos, Kebapläden und Tanzlokale nicht. Doch alle sollten gleichberechtigt sein“, so Gemeinderat Daniel Megymorecz (FPÖ). Stadtrat Christian Stückler (SPÖ) sagte als Referent für Wirtschaftsservice dazu: „Das Wirtschaftsservice wurde 2017 nach langer Beratung einstimmig beschlossen, also auch mit euren Stimmen. Außerdem sind diese Gastrobetriebe nicht generell von der Förderung ausgenommen, sondern nur beim Mietkostenzuschuss. Für zusätzliche Arbeitsplätze oder Investitionen bekommen alle eine Förderung.“

