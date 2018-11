Täter drang in Wohnhaus ein und machte mehrere tausend Euro Beute. In den oberen Stock kam er nicht mehr, weil er von der heimkommenden Hausbesitzerin gestört wurde.

Ein Einbrecher machte im Lavanttal reiche Beute © Fotolia/rcfotostock

Ein bisher unbekannter Täter ist am Montag gegen 18.30 Uhr durch Aufzwängen eines Fensters in das Erdgeschoß eines Wohnhauses in Bad St. Leonhard eingestiegen.

Er durchsuchte die Wohnung ebenerdig und konnte Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro sowie zwei mit Losungswort gesicherte Sparbücher aus einer unversperrten Lade erbeuten. Das Obergeschoß wurde nicht durchsucht, offenbar wurde der Täter durch die heimkommende Hausbesitzerin gestört.

Die Schadensumme ist noch nicht bekannt.