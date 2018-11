Starke Schneefälle in Kärnten

Ein umgekippter Lkw blockiert die A2 bei Arnoldstein © FF Arnoldstein/KK

Die ersten Schneefälle in diesem Herbst bringen gleich gravierende Probleme. Die Südautobahn A2 ist in Kärnten an zwei Stellen gesperrt.

Ein ins Schleudern geratener Lkw blockiert aktuell alle Fahrstreifen im Bereich zwischen Staatsgrenze und Arnoldstein. Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein ist im Einsatz und konnte den aufgerissenen Tank des Lkw abdichten. Die Südautobahn ist in diesem Bereich in Fahrtrichtung Wien gesperrt.

Ebenso Behinderungen in Richtung Wien gibt es zurzeit zwischen Wernberg und Velden-West nach einem Unfall mit drei Lkw. Mittlerweile ist eine Fahrspur wieder frei. Die Bergung der verunglückten Lkw läuft auf Hochtouren.

Wie lange die Sperre bei Arnoldstein noch dauert, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. "Der ins Schleudern geratene Lkw muss abgeschleppt werden. Die Ladung des Fahrzeuges erschwert die Bergung", so Asfinag-Regionalleiter Hannes Zausnig. Die Asfinag appelliert an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, ausreichend Sicherheitsabstand zu halten und auf die Geschwindigkeit zu achten.

Asfinag im Großeinsatz

"Aufgrund der aktuellen winterlichen Fahrverhältnisse stehen wir seit Stunden im Volleinsatz. Bei beiden Unfällen versuchen wir aktuell, möglichst rasch Fahrspuren für den Verkehr zu öffnen. Das ist wichtig, damit auch unsere Pflüge wieder vorankommen. Bitte unbedingt die Fahrweise an die Witterungsbedingungen anpassen", so Zausnig.

Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee

Bis Dienstagnachmittag soll es in Kärnten und Osttirol schneien - mitunter sehr stark. In den Karnischen Alpen und in den Karawanken ist mit bis zu 25 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. "Vor allem das Gailtal, das Drautal und die Regionen vom Dreiländereck bis Eisenkappel werden betroffen sein", sagt Werner Troger von den Meteo-Experts.

Weitere Verkehrsbehinderungen

Die Schneefälle sorgen laut Antenne Verkehrsservice für Behinderungen, Staus und Verzögerungen auf zahlreichen Straßen in Kärnten:

Auf der Tauernautobahn A10 in Richtung Klagenfurt ist die Auffahrt Villach-West gesperrt. Ein Lkw steckt fest. Kurz nach der Unterflurtrasse St. Andrä ist beim Knoten Villach ein Unfall passiert.

Auf der Karawanken-Autobahn A11 in Richtung Villach steht in der Auffahrt St. Jakob ein Lkw quer. Ausweichen ist über die Rosentalstraße B85 möglich.

Die Sperre der A2 bei Velden-West nach dem Lkw-Unfall ist teilwiese aufgehoben. Eine Fahrspur konnte geräumt werden, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Auffahrt Velden-West ist aber nach wie vor gesperrt, auch da hängt ein Lkw. Folge: Man kommt derzeit in beiden Richtungen nicht auf die Autobahn.

Auf der Südautobahn A2 in Richtung Klagenfurt, zwischen St. Andrä und Griffen ist kurz nach dem Haberbergtunnel ein Unfall passiert. Laut Polizei kommt man an der Unfallstelle aber vorbei.

Behinderungen gibt es zudem auch auf zahlreichen Landesstraßen, weil immer wieder Autos hängenbleiben.

Schneekettenpflicht

Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge gilt auf dem Katschberg, auf dem Nassfeld, auf dem Packsattel, auf dem Falkert, auf der Turrach sowie auf dem Loibl- und Wurzenpass.