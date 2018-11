Facebook

Von links: Edgar Unterkirchner, Silke Hassler und Peter Turrini © Schmerlaib

Das Thema „Liebe“ – und was unter anderem der Alltag aus ihr machen kann – hat der in Wolfsberg geborene Schriftsteller Peter Turrini in seinen Gedichten verarbeitet. Diese wurden Freitagabend im Rathausfestsaal in Wolfsberg von ihm und Silke Hassler unter dem Motto „Die Lage des Paradieses“ vorgetragen. Der bekannte Lavanttaler Saxophonist Edgar Unterkirchner hat mit einfühlsamen Klängen die kritischen, heiteren aber auch nachdenklichen Rezitationen musikalisch unterstützt.

