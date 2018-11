Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach einem Ball ging es im Lavanttal rund © APA/HOCHMUTH

Bisher unbekannte Täter waren in der Nacht auf Sonntag in Maria Rojach in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal bei einem Ball "aktiv". Sie stahlen aus dem Küchen-Essbereich des Kulturstadels 40 Besteckgabeln, beschädigten im Außenbereich des Stadels die Betonabdeckplatten von 16 Zaunsäulen und im Bereich des Sportplatzes St. Andrä fünf Stück an der Umzäunung angebrachte Werbetransparente