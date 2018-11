Facebook

Die meisten Übergriffe gegen Frauen passieren im familiären Umfeld © Helmuth Weichselbraun

Mit Gewalt gegen Frauen beschäftigt sich eine Veranstaltung, die kommenden Mittwoch im Haus der Musik in St. Stefan über die Bühne geht. Vertreter von Polizei und Opferschutzorganisationen wollen die Bevölkerung für dieses Thema, das vielfach immer noch ein Tabu darstellt, sensibilisieren.

„Psychische und physische Gewalt passiert in den meisten Fällen im familiären Umfeld. Und in den meisten Fällen sind es Männer, die Frauen gefährden“, sagt Gerhard Esterle, Gewaltschutzbeauftragter der Polizei für den Bezirk Wolfsberg. Auslöser für Gewalt sind häufig Eifersucht, verschiedene Suchterkrankungen oder unbewältigte Trennungssituationen. „Bei fast zwei Drittel der Fälle spielt Alkoholisierung eine Rolle“, erklärt Esterle. Werden Frauen massiv bedroht, gefährdet oder gar verletzt, hat die Polizei die Möglichkeit, eine Wegweisung und ein Betretungsverbot auszusprechen. „Von rund hundert Einsätzen im Jahr müssen wir 25 bis 40 Mal von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Mit Anfang November diesen Jahres wurde bereits 26 Mal ein Betretungsverbot ausgesprochen – zweimal davon übrigens gegen Frauen. Aber das ist eher die Ausnahme“, führt Esterle aus. Familiäre Gewalt findet man in allen Gesellschaftsschichten.

Gewalt gegen Frauen Veranstaltung. „Gewalt gegen Frauen“ ist der Titel der Veranstaltung, die am Mittwoch, den 21. November um 18 Uhr im Haus der Musik in St. Stefan stattfindet. Gestaltet wird der Abend von Vertretern der Polizei Wolfsberg, des Lavanttaler Frauenhauses, der Familienberatung Wolfsberg und des Gewaltschutzzentrums Klagenfurt. Finanzielle Unterstützung erfolgt durch die Stadt.

Themen. In mehreren Modulen geht es unter anderem um die rechtlichen Aspekte von Wegweisung und Betretungsverbot, um den Einsatz von Pfefferspray und Taschenwarngeräten (mit Übungsmöglichkeit), um sexuelle Gewalt im Internet und um Gewalt gegen Frauen im

öffentlichen Raum.

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

Die Veranstaltung in St. Stefan ist in mehrere Module aufgeteilt. „Wir wollen Gruppen bilden, die sich dann mit den einzelnen Schwerpunkten wie rechtlichen Aspekten, Einsatz von Pfefferspray oder Verhalten im öffentlichen Raum etwa in der Nacht auseinandersetzen“, erklärt, Sicherheitsbeauftragter des Bezirkspolizeikommandos Wolfsberg und fügt hinzu: „Uns ist schon klar, dass die betroffene Klientel nicht kommen wird. Aber wir verstehen die Besucher als Multiplikatoren.“Der Abend dient aber auch dazu aufzuzeigen, welche Rechte Frauen haben und wo sie Hilfe holen können. „Keine Frau, die Gewalt erlebt, steht alleine da“, betont Joham. Auch Kinder werden geschützt.