Kleine Zeitung +

Weihnachtsmärkte Adventzauber an allen Ecken und Enden

In St. Andrä wurde ein neues Konzept für den Advent ausgearbeitet. Ein Eislaufplatz vor dem Rathaus wird die Hauptattraktion. Am Reiterhof Stückler findet der Adventmarkt bereits an diesem Wochenende statt.