Businesskonferenz zur Zusammenarbeit zwischen Kärnten und Slowenien in Dravograd. Kärntens Wirtschaftskammer-Chef Jürgen Mandl hält "Austausch von Arbeitskräften und Firmen für unumgänglich“.

Jürgen Mandl, Marija Škof, Gastgeber Minister Peter J. Česnik, Benjamin Wakounig, Boštjan Gorjup und Felix Wieser (von links) © ROSINA KATZ-LOGAR

Im Schloss Dvorec Bukovje in Dravograd in Slowenien wurde am Mittwoch auf Einladung des Regierungsamtes der Republik Slowenien für Auslands-Slowenen die 10. Businesskonferenz feierlich eröffnet. Unter den rund 100 geladenen Gästen waren zahlreiche Kärntner. Thema der Beratungen war eine internationale Vernetzung der lokalen Unternehmen.