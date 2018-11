Nachdem in Wolfsberg ein neuer XXXLutz errichtet wird, halten sich hartnäckig Gerüchte, das Möbelhaus in Völkermarkt würde schließen. Lutz-Pressesprecher entkräftet Gerüchte und spricht von einer "Ente".

Die XXXLutz-Filiale in Völkermarkt soll nicht geschlossen werden ©

Länger als 30 Jahre gibt es bereits ein Möbelhaus des Unternehmens Lutz in Völkermarkt. 30 Personen sind in der XXXLutz-Filiale in der 10.-Oktober-Straße beschäftigt. Auf 12.000 Quadratmeter werden Möbel verkauft. Gerüchte, das Möbelhaus würde zusperren, halten sich jedoch hartnäckig. Einerseits weil ein angeblicher Pachtvertrag auslaufen würde und dieser nicht verlängert werden würde und andererseits, weil 2020 in Wolfsberg ein neuer XXXLutz mit einem Möbelix eröffnen soll.

