Gefahr im Verzug"Pfusch am Bau": Wolfsberger Fall bei ATV

Der Bausachverständige Günther Nussbaum mit dem Hausherrn Maximilian Knabl bei dessem Haus © ATV

"Hier ist Megagefahr im Verzug.“ So lautet das ernüchternde Urteil des EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum, nachdem er das Haus von Sandra und Maximilian Knabl in Wolfsberg unter die Lupe genommen hat. Am Donnerstag wird der Fall ab 20.15 Uhr in der neuen Staffel von „Pfusch am Bau“ auf ATV ausgestrahlt.

