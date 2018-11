Metaller Bei Offner wird vorne draußen gestreikt

Facebook

Bei der Offner Werkzeugindustrie wird auf öffentlichem Grund gestreikt © ProGE

In Kärnten gehen die Warnstreiks der Metaller am Dienstag weiter. Betriebsversammlungen und Warnstreiks gibt es unter anderem bei Bifrangi in Althofen und bei Danieli in Völkermarkt. Und bei der Firma Offner Werkzeugindustrie GmbH in Wolfsberg wurde in der Betriebsversammlung am Vormittag ebenfalls beschlossen, dass von 12 bis 13 Uhr ein Warnstreik abgehalten wird. Weil die Geschäftsführung in einem Aushang darauf hingewiesen hat, da bei einem Streik am Betriebsgelände Besitzstörungsklagen folgen, streiken die knapp 90 Mitarbeiter vor der Firma auf öffentlichem Grund.

