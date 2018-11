Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Fröhlichkeit der Rote Nasen Clowns ist ansteckend © PRIVAT/ROTE NASEN

Seit 15 Jahren sind die Rote Nasen Clowns regelmäßig im Krankenhaus der Elisabethinen in Klagenfurt, im AHA Seniorenzentrum Julienhöhe, im Franziskusheim der Kärntner Caritas und seit bereits 2005 auch im Caritas-Haus Elisabeth in St. Andrä im Einsatz. Hinzu kommen monatliche Besuche in der Abteilung für chronisch Kranke im LKH Villach und in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Klagenfurt.

Die ausgebildeten Gesundheitsclowns bringen Momente des Glücks, der Erleichterung und Zuversicht zu erwachsenen Menschen, die mitten im Leben standen und plötzlich aus ihrem Alltag gerissen wurden. Es sind Menschen, die tragische Unfälle und Schicksalsschläge hinter sich haben oder an schweren Krankheiten leiden und hart daran arbeiten, sich trotz aller Widrigkeiten wieder in ihrem Leben zurechtzufinden.

„Es ist sehr besonders, wenn bei erwachsenen Menschen die Augen zu glänzen beginnen, wenn wir beispielsweise einen romantischen Schlager anstimmen. Es scheint als würde unsere Melodie wie ein befreiter Atemzug durch das Krankenzimmer wehen“, sagt die langjährige Rote Nasen-Clownin Ingrid Türk-Chlapek alias Fifirella Fifiè. Durch die regelmäßigen Besuche der Clowns werden diese oft zu guten Bekannten der Patienten und geben ihnen langfristig Kraft und neuen Mut mit auf den Weg.