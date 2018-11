Offner Werkzeugindustrie "Laut Aushang Streik am Betriebsgelände verboten"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Kleißner (rechts): "Betriebsversammlungen gibt es am Dienstag zum Beispiel bei Bifrangi, Danieli und der Offner Werkzeugindustrie © Zarfl

In Kärnten gehen heute wie in allen anderen Bundesländern auch die Betriebsversammlungen und Warnstreiks in mehreren Betrieben der Metalltechnischen Industrie weiter. Gestreikt wird laut Gewerkschaftssekretär Gernot Kleißner unter anderem bei den Firmen Bifrangi in Althofen und Danieli in Völkermarkt.

Und auch bei der Offner Werkzeugindustrie GmbH in Wolfsberg wird es um 11 Uhr eine Betriebsversammlung geben, bei welcher die rund 90 Mitarbeiter von Peter Glawogger der für die Gewerkschaft unterstützend vor Ort ist, über die Möglichkeit des Warnstreiks informiert werden. Die Entscheidung, ob dann anschließend an die Betriebsversammlung gestreikt wird, treffen die Mitarbeiter, so Glawogger.

Im Falle eines Streiks müssen die Mitarbeiter aber dann das Betriebsgelände verlassen. "Es gibt einen offiziellen Firmenaushang der Geschäftsführung, dass nur Versammlungen, aber nicht Streikmaßnahmen im Betrieb durchgeführt werden dürfen", berichtet Glawogger. Ein Streik auf dem Betriebsgelände habe laut Aushang eine Besitzstörungsklage zur Folge, so der Gewerkschafter. Sollten die Mitarbeiter also den Beschluss für einen Warnstreik fassen, werde dieser im Anschluss an die Versammlung gegen Mittag eine Stunde lang vor der Firma auf öffentlichem Grund durchgeführt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.