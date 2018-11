Dieter Strauß, Lehrer an der HLW Wolfsberg, ist am 25. Oktober völlig unerwartet verstorben. Für den beliebten Professor wurde nun eine schulinterne Trauerfeier abgehalten.

Bei Lehrern und Schülern beliebt: Dieter Strauß, Lehrer an der HLW Wolfsberg © Privat

Vergangene Woche fand an der HLW Wolfsberg eine schulinterne Trauerfeier für den völlig unerwartet verstorbenen Lehrer Dieter Strauß statt. An der Trauerfeier, die im Festsaal des Schulzentrums stattgefunden hat, haben fast alle Lehrer sowie alle Klassen, in denen Dieter Strauß zuletzt unterrichtet hat, teilgenommen.

Gestaltet wurde die bewegende Feier von den Religionslehrern Anton Schönhart und Reinhard Kreuz, die sehr passende Worte für den traurigen Anlass fanden. Christine Domaingo spielte am Klavier, Schülerinnen der 5BHW trugen ein Gedicht vor. Direktor Josef Loibnegger würdigte in einer kurzen Ansprache die Verdienste von Dieter Strauß für die HLW. Alle Lehrer und einige Schüler entzündeten im Gedenken an Dieter Strauß etwa 50 Kerzen, zusammen wurde "My Lonely Way to You" gesungen.

Das Lehrerkollegium schätzte Dieter Strauß als lieben, ideenreichen und für die soziale Gemeinschaft sehr wertvollen Kollegen. Viele werden ihn als guten Freund in Erinnerung behalten.

Zum Lebenslauf

Dieter Strauß wurde am 14. Oktober 1958 in Klagenfurt geboren und hat seine Kindheit in Maria Rain und Grafenstein verbracht. Nach Klagenfurt umgezogen, hat er dort die Unterstufe des BG II und anschließend die HTL Lastenstraße besucht, wo er 1978 maturiert hat.

Nach der Matura hat er an der UBW Klagenfurt Geschichte und Geographie studiert und dieses Studium 1984 erfolgreich beendet. Das Probejahr hat er im Schuljahr 84/85 am Europagymnasium in Klagenfurt absolviert. Im September 1985 hat er seinen Dienst an der damals noch HBLA genannten HLW Wolfsberg angetreten und ist bis zu seinem unerwarteten Ableben ein wichtiges Mitglied des Lehrkörpers der HLW gewesen.

Teil des Schulqualitätsteams

Dieter Strauß hat sich für die Schule in vielerlei Hinsicht verdient gemacht. Er war vor vielen Jahren Initiator der Fünftagewoche an der HLW Wolfsberg und hat jahrelang den Ball organisiert. Er hat zahlreiche Auslandsreisen während und außerhalb der Schulzeit für Schüler und Lehrer organisiert und hat praktisch jährlich einen vorbildlichen Lehrerausflug für seine Kollegen vorbereitet und kulinarisch bereichert. Er hat das elektronische Klassenbuch an der HLW Wolfsberg eingeführt und auch bis zuletzt betreut. Er war jahrelang im Schulqualitätsteam und hat auch häufig bei ganz praktischen Problemen Hand angelegt.

Völlig unerwartet ist Dieter Strauß am 25. Oktober verstorben. Am 3. November wurde er im kleinen Familien- und Freundeskreis verabschiedet.