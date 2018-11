Martin Edlinger (38) ist der jüngste Dechant Kärntens. Er will sich weiterhin stark für die Jugend einsetzen.

„Ich will die Menschen in allen Lebenslagen begleiten“, sagt Neu-Dechant Martin Edlinger © Gert Eggenberger

Ich freue mich sehr über neue Aufgaben und wünsche mir eine harmonische Pfarrgemeinschaft, die über die Grenzen des Lavanttals hinausgeht“, erzählt Neu-Dechant Martin Edlinger. Der gebürtige Oberkärntner ist seit 2017 Provisor in der Pfarre Bad St. Leonhard und Schiefling im Lavanttal. Nun wählte ihn das Dekanat Wolfsberg zum jüngsten Dechant in Kärnten. Er folgt in dieser speziellen Funktion dem Wolfsberger Stadtpfarrer Engelbert Hofer.