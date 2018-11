Erneut fand die Sportgala im Haus der Musik in St. Stefan statt. In fünf Kategorien wurden die Sportler des Bezirkes Wolfsberg geehrt, auch die Sieger wurden gekürt.

Elena Schatz (Mitte) gewann als Sportlerin des Jahres, Laura Horacek und Nadine Monsberger (von links) wurden ebenso geehrt © Sandra Zarfl

Am Freitag war es im Haus der Musik in St. Stefan wieder soweit. Die Wolfsberger Sportler des Jahres 2018 wurden im Rahmen der Sportgala gekürt. Nach einem Online-Publikumsvoting, kombiniert mit Punkten der Fachjury, wurden die Gewinner in fünf Kategorien ausgezeichnet. Initiator dieser Veranstaltung ist Maximilian Knabl. „Kärnten hat die größte Dichte an ehrenamtlichen Sportfunktionären sowie an Olympioniken, gemessen an der Dichte der Bevölkerung“, sagte Landesrat Daniel Fellner.