Lavamünd Start für den Hochwasserschutz in Lavamünd

Am Montag erfolgte der Startschuss für den Hochwasserschutz in Lavamünd. In drei Jahren soll die Mauer, die in der Drau gebaut wird, fertig sein. Für den gesamten Hochwasserschutz braucht man noch fünf Jahre.