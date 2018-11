Talauf, talab wird am Sonntag traditionell der Fasching geweckt. In Bad St. Leonhard wird das neue Prinzenpaar vorgestellt.

Krapfen versüßen talauf, talab das Faschingswecken © Sandra Zarfl

Am 11. 11. wird wieder die fünfte Jahreszeit eingeläutet: Talauf, talab wecken die Narren offiziell den Fasching.

Bad St. Leonhard. Die Faschingsgilde Bad St. Leonhard wird am Sonntag pünktlich um 11.11 Uhr im Gasthaus Geiger den Fasching wecken. Im Anschluss wird das Geheimnis gelüftet und das Prinzenpaar 2019 vorgestellt.

Frantschach-St. Gertraud. Die Brauchtumsgemeinschaft „FaBuLe“ und die Gemeinde laden am Sonntag um 11.11 Uhr zum Faschingswecken ins Restaurant Gutschi ein.

Lavamünd. Um 11.11 Uhr wird am Sonntag vor dem Rathaus in Lavamünd zur Faschingseröffnung geladen. Mit der Schlüsselübergabe des Bürgermeisters an die Narrenrunde wird die närrische Zeit eingeläutet. Musikalisch wird das Wecken von der Bläserklasse und der Narrenmusik „UK3“ umrahmt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

St. Andrä. Mit der Eröffnung der Badeanlage in den „Verbotenen Gärten“ lädt die Kulturinitiative St. Andrä am Sonntag um 11.11 Uhr zur Faschingseröffnung.

St. Paul. Pünktlich um 11.11 Uhr lädt die Narrenrunde am Sonntag zum Faschingswecken mit musikalischer Umrahmung am Lobisserplatz. Auf die Besucher warten Getränke und Krapfen.

Wolfsberg. Die „St. Margarethner Faschingsrunde“ lädt am Sonntag ab 9.45 Uhr zu Kaffee, Tee und Krapfen vor den Adeg-Markt in St. Margarethen. Um 11.11 Uhr spielt die örtliche Trachtenkapelle auf und die Proklamation wird verlesen. Die närrische Truppe zieht dann weiter Richtung Gasthaus Stoff, Endstation ist beim Reiterhof Stückler.

