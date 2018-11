Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für Lisa-Marie Schaden ist die Arbeit mit den Insekten schon zur Routine geworden © KLZ/Markus Traussnig

Man könnte es wohl am besten mit dem Wort „Dschungelprüfung“ umschreiben – nur das diese nicht im Urwald, sondern inmitten der nadelbaumumsäumten Landschaft des Lavanttals stattgefunden hat. Wer einmal Mehlwürmer auf seinem Salatteller hatte, der kann so eine Dschungelprüfung zumindest im Ansatz gut nachvollziehen. Ich zumindest habe meine Hemmschwelle an der Türschwelle abgegeben. Denn das muss man wohl, wenn man aus der neuesten Zusatzspeisekarte von Hubert Bärnthaler vom gleichnamigen Restaurant in Bad St. Leonhard auswählt: Hausgemachte Pizza mit Mehlwurm-Topping, eine Salatschüssel mit frittierten Mehlwürmern, Spaghetti mit Mehlwürmern oder Mehlwurm-Burger – die Proteinbombe schlechthin.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.