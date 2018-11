Am Samstag feiert die HLW Wolfsberg den ersten Schulball der Saison, aber Gelegenheit, die Ballroben auszuführen, gibt es genügend.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es darf wieder getanzt werden © Daniela Vallant

Once upon a Time – Das ersehnte Happy End“ ist das Motto des heurigen 34. HLW-Balls, der morgen, am 10. November, im Kuss Wolfsberg stattfindet. Das Motto verspricht eine ausgesprochen märchenhafte Zaubernacht und vielleicht finden ja einige der Prinzen und Prinzessinnen zusammen und bekommen somit ihr persönliches Happy End.

Obwohl die Ballsaison im Lavanttal bereits im Oktober angebrochen ist, so starten mit dem morgigen Abend auch die Schulen des Bezirks in den Ball-Winter. Um 19.30 Uhr ist Einlass, die Polonaise findet um 20.30 Uhr statt. Das Tanzbein schwingen – und hoffentlich keine Glasschuhe verlieren – können die Besucher zur Musik von „Van Zirben“ und der „Sound Society“.

Ballkalender NOVEMBER

10. November. Ball der HLW Wolfsberg, Kuss Wolfsberg. Einlass um 19.30 Uhr.

10. November. Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Prebl, Friesacherhof, 20 Uhr.

17. November. Schwarz-Weiß- Redoute des WAC, Lavanttal-Arena, 20 Uhr

17. November. Trachten- und Bauernball der Bauernschaft und Landjugend Maria Rojach, Kulturstadl Maria Rojach um 20 Uhr.

24. November. HAK-Ball, Kuss Wolfsberg, 20 Uhr. DEZEMBER

26. Dezember. Stefaniball der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen, Gasthaus Stoff um 20 Uhr.

26. Dezember. Stefanikränzchen des ÖKB Granitztal, Gasthaus Gößnitzer, 20 Uhr.

26. Dezember. Stefanikränzchen des ÖKB Reichenfels, Veranstaltungszentrum. JÄNNER

5. Jänner. Maturaball des Stiftsgymnasiums St. Paul, Konvikt St. Paul.

5. Jänner. Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Frantschach-St. Gertraud im Festsaal der Mondi Frantschach, 20.30 Uhr.

5. Jänner. Bauernball Lavamünd, Gasthof Hüttenwirt, 20 Uhr.

6. Jänner. Senioren Kärnten Ball, Gasthaus Gößnitzer, Granitztal, um 15 Uhr.

19. Jänner. Maturaball des Borg Wolfsberg, Kuss Wolfsberg.

19. Jänner. Ball der Bauernschaft Frantschach-St. Gertraud, Mondi-Festsaal, 20 Uhr.

26. Jänner. Polizeiball, Kuss Wolfsberg, 20 Uhr. FEBRUAR

2. Februar. Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr St. Paul, Konvikt St. Paul, 20 Uhr.

2. Februar. Bezirksbauernball der Absolventenverbände St. Andrä und Buchhof, Kuss Wolfsberg, 20 Uhr

23. Februar. Faschingsball de Brauchtumsgemeinschaft „FaBuLe“ im Festsaal der Mondi Frantschach, 19 Uhr.



MÄRZ

HTL-Ball in der Eventhalle. Der genaue Termin steht noch nicht fest, da das Ende der Eishallen-Zeit abgewartet werden muss.



Anmerkung: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Fotos vom Ball am Schloss

Wolfsberg: Ball am Schloss "Alles Walzer". Die Eröffnungspolonaise wurde durch Schüler der 7. Klassen des Stiftsgymnasiums St. Paul im Lavanttal gestaltet. Zarfl Der "Ball am Schloss" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Lavanttaler Service-Clubs. 20 000 Euro wurden auch heuer wieder an "Licht ins Dunkel" gespendet. Zarfl Klicken Sie sich durch die Galerie! Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl Zarfl 1/40

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.