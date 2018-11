Donnerstagvormittag kam es in einem Wald in St. Georgen im Lavanttal zu einem Forstunfall, bei dem ein Landwirt (56) schwer verletzt wurde. Beim Umschneiden eines Baumes fiel ein anderer auf ihn. Ein Kollege entdeckte den Verletzten.

© Klz/Traussnig

Ein 56-jähriger Landwirt aus St. Georgen im Lavanttal war am Donnerstag gegen 9.55 Uhr in seinem Wald mit der Aufarbeitung von Windwurfholz beschäftigt. Beim Umschneiden eines Baumes, fiel ein weiterer Baum zu Boden, der am anderen nur angelehnt war. Der Baum traf den Landwirt vermutlich am Rücken, wie es in der Pressemeldung der Polizei heißt.