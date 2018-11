Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sichtlich Spaß hatten die Kinder der Volksschule St. Johann beim Kreativworkshop © Kiwanis Club

Mit einem strahlenden Lächeln präsentiert ein Mädchen der Volksschule St. Johann ihre Zeichnung: „Ich fand den Tag heute so lustig und ich finde es gut, dass wir so anderen Kindern helfen können.“ Gemeint ist damit der Kreativworkshop mit Künstler Ralf Röll, der in der zweiten Klasse stattfand und einen besonderen Zweck verfolgt: mit Bildern Gutes tun. Und das musste man den engagierten Volksschülern nicht zwei Mal sagen. Sie ließen die Farben sprechen und packten mit an.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.