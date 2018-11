Sozialpsychiatrischer Dienst in Wolfsberg startete 2008 in Wolfsberg. Anlässlich des Jubiläums wird am Freitag zu Vorträgen geladen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team des sozialpsychiatrischen Dienstes in Wolfsberg: Sabine Kopp, Heidi Schuster, Tobia Darimont, Karoline Rettl, Gerda Breuer und Julia Knapp (von links) © Forever Digital

Ob bei Stress in der Arbeit, bei krisenhaften Lebenssituationen, bei Verlusten oder Suizidgedanken: Die Hilfeleistung des sozialpsychiatrischen Dienstes in Wolfsberg mit „pro mente“ als Trägerverein ist facettenreich. „Im Jahr 2008 haben wir mit unserem Angebot in Wolfsberg gestartet, um eine ortsnahe Unterstützung im Bezirk anzubieten“, informiert die klinische Gesundheitspsychologin Karoline Rettl, die die Einrichtung in Wolfsberg leitet.