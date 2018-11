Facebook

© Eder

In der Zeit zwischen 31. Oktober und 6. November drangen bisher unbekannte Täter in der Gemeinde Wolfsberg auf den Lagerplatz einer auf die Vermietung von Baumaschinen spezialisierten Firma ein. Der Platz ist durch einen 2,5 Meter hohen Zaun gesichert. Trotzdem gelang es den Einbrechern, einen Baustellenkompressor zu stehlen. Der Firma entstand dadurch ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.