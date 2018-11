Facebook

Die Feiergruppe beglückwünschte Elisabeth Hofstätter, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Frantschach-St. Gertraud, zu ihrem 104. Geburtstag © SeneCura

Kürzlich veranstaltete das SeneCura Sozialzentrum Frantschach-St. Gertraud ein besonderes Fest zu Ehren einer Bewohnerin: Elisabeth Hofstätter beging ihren 104. Geburtstag, den die nun älteste Gemeindebewohnerin gemeinsam mit zahlreichen Gästen feierte.

Zu ihrem Ehrentag zelebrierten die Bewohner gemeinsam mit den Mitarbeitern sowie vielen geladenen Gästen ein schönes Fest. Landtagsabgeordnete Claudia Arpa überbrachte die besten Glückwünsche und auch Vizebürgermeister Martin Schilcher stattete der Jubilarin einen Besuch ab. „Es freut mich, dass so viele Menschen an diesem großen Tag an mich gedacht haben. Ich habe das gemütliche Beisammensein sehr genossen“, meint Elisabeth Hofstätter.

Viel gelacht und gesungen

Einige Gäste überraschten die Jubilarin mit schönen Gedichten, die sie vortrugen. Wie es die Tradition will, sang die Feierrunde fröhliche Geburtstagsständchen. Die gut gelaunte Gesellschaft lachte und plauderte mit dem Geburtstagskind über seine Lebensgeschichte. Dieser besondere Nachmittag wird der ältesten Gemeindebürgerin noch lange in Erinnerung bleiben.

„Auf dieses Alter kann man richtig stolz sein. Wir wünschen unserer Bewohnerin Elisabeth Hofstätter Glück, Gesundheit und viele schöne Momente im neuen Lebensjahr“, so Anne Marie Weinberger, Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Frantschach-St. Gertraud.