2000 Kilometer haben Verena und Andreas Jeitler zu Fuß auf den Jakobswegen zurückgelegt. In Form von Film- und Fotoshows präsentieren sie ihre Eindrücke auch im Bezirk Wolfsberg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterwegs auf den Jakobswegen in Spanien und Portugal © Jeitler

Der Jakobsweg zählt wohl zu den bekanntesten Pilgerwegen Europas. In ihrer Tätigkeit als Fotografen und Filmemacher waren Verena und Andreas Jeitler vier Monate zu Fuß auf den vier schönsten Jakobswegen in Spanien und Portugal unterwegs. Dabei haben sie 2000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Ihre Eindrücke schildern sie nun in Form einer Film- und Fotoshow im Bezirk Wolfsberg: 5. November: Kuss Wolfsberg, 6. November: Gasthof Deutscher St. Andrä, 7. November: Pfarrsaal Bad St. Leonhard, jeweils um 19.30 Uhr.

Langsames Reisen

"Seit vielen Jahren schon bereisen wir auf abenteuerlichen Wegen unsere schöne Welt. Dazu nehmen wir uns aber viel Zeit, reisen sehr langsam, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Segelboot erkunden wir die faszinierendsten Ecken eines Landes, bannen sie auf Foto und Film und nehmen euch in unseren Vortragsreportagen mit auf unsere Reise, zu den schönsten Plätzen der Welt", sagen die beiden.