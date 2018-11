Facebook

Melissa Treffer und Michael Kienzl sagten Ja © Forever Digital

Am 15. September haben Melissa Treffer (28) und Michael Kienzl (31) den Bund fürs Leben geschlossen. Der Schlosser aus Altendorf und die St. Gertrauderin, die sich mit dem kunstvollen Bemalen von Babybauchabdrücken selbstständig gemacht hat, gaben sich an diesem Tag am Standesamt Wolfsberg das Jawort, anschließend wurden in der Basilika Maria Loreto die Ringe getauscht.

„Kennengelernt haben wir uns im Jahr 2011 über die Schwester von Michael“, sagt die Braut.

Lied dargeboten

Die anschließende Feier erfolgte im romantischen Ambiente von Schloss Wolfsberg. „Überwältigt war ich von der Lieddarbietung, als Michi für mich „So liab hob i di“ von Adreas Gabalier zum Besten gab. Ein weiteres unvergessliches Highlight war ein Schattenspiel über unser Kennenlernen, das meine Geschwister inszeniert haben“, sagt die Lavanttalerin. Die Hochzeitsreise führte die beiden Frischvermählten nach Schottland.

