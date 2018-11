Kleine Zeitung +

Hochwassereinsatz Slowenien: Lage seit Mittwoch entspannter

Entgegen den Befürchtungen und Prognosen ist die Wasserfracht der Drau am Mittwoch nicht mehr angewachsen. Feuerwehren in Dravograd bleiben aber weiter in Bereitschaft. Lob für Zusammenarbeit mit Kärnten.