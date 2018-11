Mit den Arbeiten für den Hochwasserschutz wird an der Drau begonnen. In drei bis fünf Jahren ist alles fertig. 17,5 Millionen Euro kosten die gesamten Schutzmaßnahmen.

Visualisierung des Hochwasserschutzes am Drauspitz in Lavamünd © Flussbau IC, Wasserwirtschaft

Am Montag jährt sich das hundertjährliche Hochwasserereignis in Lavamünd zum sechsten Mal. Und genau an diesem Tag, nämlich am 5. November, wird nun mit dem Bau des Hochwasserschutzes für den Ort begonnen. 17,5 Millionen Euro soll das Projekt kosten, das in enger Zusammenarbeit mit der Schutzwasserwirtschaft des Landes gemeinsam mit der Gemeinde Lavamünd geplant wurde.

