Mittwoch Nachmittag wurde der Zivilschutzalarm in Lavamünd aufgehoben. Die Bewohner kehrten langsam zum Alltag zurück. Die Erleichterung ist groß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sandsäcke konnten in Lavamünd wieder beseitigt werden © Martina Schmerlaib

Die Menschen in Lavamünd können wieder aufatmen – und wie. „Ich habe so sehr gehofft, zum Glück ist es gut ausgegangen“, sagt eine Lavamünderin. Mit Tränen in den Augen ist den Bewohnern des Ortskerns vor allem etwas im Gesicht abzulesen: große Erleichterung. Erleichterung, dass das Hochwasser ausblieb und sie nun wieder etwas mehr Schlaf bekommen.

Langsam versucht man, zum Alltag zurückzukehren. Die Geschäfte im Ort haben am Mittwochvormittag teilweise wieder aufgesperrt. „Ich wohne zwar zwei Kilometer von Lavamünd entfernt, aber mein Geschäft befindet sich mitten im Ort. Ich war ganz durch den Wind und habe natürlich mit den Menschen mitgefiebert“, sagt etwa Silvia Bruderhans vom Blumengeschäft „Silvia“. Die Café-Konditorei Kramer hatte die letzten Tage ebenso geschlossen. Eine Öffnung hätte wenig Sinn gehabt, immerhin waren die Menschen im Ort zu sehr mit den Schutzvorkehrungen beschäftigt. Zeit für Kaffee und Kuchen blieb da nicht. Am Mittwoch darf dafür aber wieder Zeit sein – auch für heitere Gespräche. „Es war auf jeden Fall ein Bangen bis zum Schluss. Es war knapp“, sagt Chef Bartholomäus Skorianz.

Große Erleichterung

Freude herrscht auch wieder im Haus der Familie Feuerle. „Wir haben gerade erst unseren letzten Raum renoviert, der beim Hochwasser 2012 in Mitleidenschaft gezogen wurde – und dann die neuerliche Angst. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie groß die Erleichterung ist“, sagt Ulrike Feuerle vom Gasthaus „Adlerwirt“ im Ort.

Familie Feuerle vom „Adlerwirt“ zeigt sich erleichtert Foto © KLZ/Schmerlaib

Um 15 Uhr kam schließlich die offizielle Entwarnung: Der Zivilschutzalarm wurde aufgehoben, die Bewohner des Drauspitzes konnten zurück in ihre Wohnungen und die Straßen im Ort waren wieder passierbar. „Die Pegelstände sind zwar schon in der Früh zurückgegangen, aber es waren noch umfangreiche Aufräumarbeiten im Gange. Diese müssen ungehindert stattfinden können. Deshalb haben wir uns für einen späteren Zeitpunkt zur Aufhebung des Zivilschutzalarms entschieden“, sagt Bezirkshauptmann Georg Fejan.

Die Bewohner dürfen wieder zurück in ihre Häuser Foto © Georg Bachhiesl

Etwa 70 Feuerwehrmänner waren gestern im Einsatz. Sie waren noch mit dem Auspumpen der Keller beim Drauspitz beschäftigt, in denen am Abend zuvor Wasser eingedrungen war. Schaltafeln wurden vor den Eingangstüren beseitigt und die Sandsäcke, die überall im Ort verteilt waren, wieder eingesammelt. Der mobile Hochwasserschutz wurde ebenso abgebaut.

Silvia Bruderhans vom Blumengeschäft „Silvia“ im Ort Foto © KLZ/Schmerlaib

Hochwasser-Einsatz in Lavamünd

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.