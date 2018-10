Viele freiwillige Helfer waren am Dienstag in Lavamünd vor Ort. Der Zusammenhalt half ihnen durch diese sorgenreichen Tage.

Bettina Sulzer-Gallant versorgte die Einsatzkräfte am Dienstag mit Kaffee und Gebäck © Markus Traussnig

Die Bilder des Hochwassers vor sechs Jahren sitzen noch tief. Zu gut können sich die Lavamünder an jenen Tag erinnern, an dem Drau und Lavant über die Ufer traten und den Ort überschwemmten. Viele Menschen standen vor dem Nichts. Das Horror-Ereignis war aber auch gleichzeitig Auslöser für eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Und auch dieses Mal – so scheint es – hielten die Lavamünder mehr denn je zusammen. „Ich bin seit Samstag im Einsatz. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich helfe. Viele meiner Kameraden sind direkt betroffen, das geht ans Herz“, sagt etwa Rainer Grubelnig von der Feuerwehr Lavamünd.

