Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Horst Krainz (HIlfswerk-Geschäftsführer), Elisabeth Sickl (Bereichsleiterin „Kinder und Jugend“), Stadträtin Ina Hobel, Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler, Gemeinderätin Karin Forsthuber (HW-Beirätin) und Tanja Janesch (Leiterin HW Kindertagesstätte St. Andrä) © KK/Hilfswerk

Das Hilfswerk Kärnten bietet neben den mobilen Pflegediensten auch unterschiedliche Angebote im Bereich der Kinderbetreuung an: Kindertagesstätten, Kindergärten, schulische Freizeitbetreuung, mobile Tagesmütter und die „Kinderwerkstadt Klagenfurt“ sollen es Familien erleichtern Beruf und Familie vereinbaren zu können.

Dieser Tage feierte die erste Kindertagesstätte des Hilfswerks Kärnten ihren 10. Geburtstag. Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler: „Die hohe Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen, vor allem auch in ländlichen Regionen, hat uns vor zehn Jahren dazu veranlasst, neue, flexiblere Modelle der Kinderbetreuung zu schaffen, um Familien bestmöglich zu unterstützen. Deshalb sind unsere Einrichtungen auch ganzjährig geöffnet, vor allem, weil die Ferienzeiten eine große Herausforderung für Eltern bedeuten.“

Zudem, so die Präsidentin, lege das Hilfswerk großen Wert auf hochwertige pädagogische Betreuung. „In unseren Kinderbetreuungseinrichtungen setzen wir Schwerpunkte, die nach den neuesten pädagogischen Erkenntnissen umgesetzt werden. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen werden zudem im Rahmen von sogenannten Fachschwerpunkten alle zwei Jahre auf spezielle Themen verpflichtend geschult.“

In der KITA St. Andrä beispielsweise liegt der Schwerpunkt auf Motopädagogik. Aber nicht nur Bewegung ist hier ein zentraler Punkt, auch Ernährung spielt eine große Rolle.

So wurde diese KITA vom Land Kärnten als „gesunde Kindertagesstätte“ zertifiziert. „Uns ist es besonders wichtig gesunde Ernährung in allen Hilfswerk Betreuungseinrichtungen zu integrieren. Wer als Kind lernt, sich bewusst zu ernähren, wird auch als Erwachsener gesünder leben, da die ersten Lebensjahre immer prägend sind“, so Elisabeth Sickl, Bereichsleiterin „Kinder und Jugend“.