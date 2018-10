Facebook

Franz Bachhiesl (rechts) im Kreise der Gratulanten © KK/Stadtpresse

Im Rahmen eines Christine-Lavant-Abends mit Lesung und Konzert im Wolfsberger Rathaus wurde der Präsident der Christine-Lavant-Gesellschaft, Franz Bachhiesl, am vergangenen Samstag mit der Ehrennadel in Gold der Stadtgemeinde Wolfsberg ausgezeichnet.

Die Stadtgemeinde würdigte damit die großen Verdienste von Bachhiesl zur Pflege des literarischen Werkes und des Gedenkens an die in St. Stefan bei Wolfsberg geborene Dichterin Christine Lavant. Überreicht wurde die Auszeichnung von Vizebürgermeisterin Manuela Karner im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser und Landtagsabgeordneter Claudia Arpa.

Im künstlerischen Mittelpunkt des Abends standen eine Lesung von Chris Pichler aus dem Werk Christine Lavants sowie musikalische Darbietungen der Sopranistin Ildiko Raimondi, am Klavier begleitet von Eduard Kutrowatz.