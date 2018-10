Facebook

Auf einem Zettel am Verkehrsschild ist die Nachricht der Kamper Bürger an die Gemeinde zu lesen © KK/Privat

Erst letzte Woche fiel der Startschuss für das Hochwasserschutz-Projekt im Ortsgebiet von Frantschach- St. Gertraud. Die Kosten: rund vier Millionen Euro. Laut Gemeinde lagen eine zwölfjährige Phase mit Verhandlungen, Projektierungen und der wasserrechtlichen Genehmigung davor. Die Fertigstellung ist für Dezember 2019 geplant. Nun sorgt ein Zettel auf einem Verkehrsschild in Kamp für Verwunderung. Der Inhalt „Liebe Gemeinde. Danke für die neue Brücke und den Zustand der Straße.“ Doch wurden weder Brücke noch Straße saniert.

Was verbirgt sich dahinter? Im Sommer 2015 hatten starke Niederschlagsmengen das Gemeindegebiet von Kamp über die Frass bis nach St. Gertaud enorm beschädigt. 240.000 Euro gingen in die Wiederherstellung. Diese bestanden aus Bachräumungen, in Ufersicherungen sowie der Beseitigung von Engstellen im Frassbach und Kamperbach. Zudem wurde eine Behelfsbrücke aufgestellt. Für das Frassbach-Verbauungsprojekt hatte die Wildbach- und Lawinenverbauung Gesamtkosten von fünf Millionen Euro errechnet.

Seit einer Gemeinderatssitzung im April 2017 hat der Wildbach-Ausbau zudem Priorität. „Das Projekt ist derzeit in der Projektierungsphase und wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in das wasserrechtliche Bewilligungsverfahren eingereicht“, informierte der Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung für den Bereich Kärnten Nordost, Michael Botthof. Nach Auskunft der Gemeinde „hätte es keinen Sinn, vor der Wildbachverbauung eine Straßensanierung anzustreben“. Jedoch werde die Behelfsbrücke in den „nächsten 14 Tagen“ asphaltiert. Laut Bürgermeister Günther Vallant werde der „durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogene Straßenabschnitt in den nächsten fünf Jahren“ erneuert.