Weinebene Sturm traf Weinebene und Oberes Lavanttal

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umgefallen Bäume müssen entfernt werden © FF Preitenegg

Seit Stunden und Tagen stehen die Einsatzkräfte im Lavanttal bereit. Rund um die Uhr sind etwa 40 Mann in Bereitschaft in Lavamünd. Aber in der Nacht auf Dienstag holten die heftigen Sturmböen auch zahlreiche Feuerwehr-Kameraden im Bereich Eitweg, Frantschach, Kamp, Theißenegg, Preitenegg und auch in St. Georgen aus dem Bett. "Es war gewaltig, was da abgegangen ist. Es gibt keine Feuerwehr im Lavanttal, die nicht im Einsatz war", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Weisshaupt. Zwischen 21 und 22 Uhr nahm der Sturm im Lavanttal richtig Fahrt auf und erreichte Windspitzen von mehr als 100 km/h.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.