In Lavamünd und Dravograd fürchtet man sich vor dem Hochwasser. Alles ist auf den Beinen, um die Häuser mit Sandsäcken zu schützen. An ein normales Leben ist derzeit nicht zu denken.

Alle hoffen, dass in Lavamünd das Wasser nicht zu hoch steigt © Rosina Katz-Logar

Die Lavamünder schauen mit großen Sorgen auf die Drau. Der Schrecken vom Jahrhunderthochwasser am 5. November 2012 liegt ihnen noch in den Knochen und schon ist ein nächstes angesagt. Das zerrt an den Nerven, viele Menschen haben große Angst. An der Lavant ist am Montag am Vormittag ein Rückstau des Wassers schon gut bemerkbar.