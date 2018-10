Die Temperaturen steigen am Donnerstag in Unterkärnten auf bis zu 12 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Zunehmend wieder dicht bewölkt und zeitweise auch Regen mit Temperaturen bis zu 13 Grad: So wird das Wetter am Feiertag in Unterkärnten. Die Südströmung wird am Donnerstag bereits wieder langsam feuchter. Nach einigen sonnigen Auflockerungen tagsüber vor allem in Richtung Lavanttal schieben sich jedoch wieder zunehmend dichtere Wolken vor die Sonne. Zudem kommen in der Folge auch einige Regengüsse auf, wobei es speziell im Süden auch ein paar kräftigere Regenschauer geben könnte.