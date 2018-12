Facebook

Leichter Schneefall ist am Freitag möglich © Markus Traussnig

Das wetterbestimmende Höhentief zieht nur sehr langsam weiter nach Osten. Am Freitag sind daher bei uns im Land die Wolken zumeist auch noch recht dicht und es kann sogar ein wenig schneien, eher am Vormittag als dann am Nachmittag. Es ist winterlich kalt und daher selbst in den Nachmittagsstunden zumeist frostig.