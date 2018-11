Am Mittwoch stattet uns die Sonne doch öfters einen Besuch ab. Dafür verantwortlich ist das Hoch "Dominik".

Zunehmend sonnig, nicht allzu kalt. Der Luftdruck steigt weiter an und wir geraten direkt in den Einflussbereich von Hoch "Dominik". Restwolken und Nebelfelder lösen sich auf und dann überwiegt zunehmend der sonnige Eindruck. Der Nachmittag verläuft nicht selten völlig wolkenlos. Die Temperaturen erreichen nach einer frostigen Nacht tagsüber maximal rund +4 Grad wie etwa in Frantschach-St. Gertraud.