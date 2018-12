Facebook

Zunächst nur gelegentlich sonniger, aber relativ mild. Je nach Höhenlage +1 bis +7 Grad. Unser Land liegt am Freitag nur am Rand eines Hochdruckgebietes im Bereich einer nordwestlichen Höhenströmung. Dabei ziehen tagsüber zunächst auch vermehrt dichtere Wolkenfelder in höheren und in mittelhohen Luftschichten durch. Somit zeigt sich vorerst auch nur hin und wieder die Sonne.