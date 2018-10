Am Freitag zeigt sich der Altweibersommer noch einmal von seiner schönsten Seite. Danach kündigt sich ein Wetterwechsel an. Also: Hinaus ins Freie, spazieren, wandern oder einfach den Herbst genießen!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Nochmals freundlich und mild. Der Luftdruck beginnt zu fallen. Trotzdem überwiegt am Nationalfeiertag in den meisten Orten vorerst noch der freundliche Eindruck. Die Nebelfelder im Völkermarkter Hügelland lösen sich unterschiedlich rasch auf. Einzig entlang der Karawanken stauen sich dichtere Wolken von Süden her an. Die Temperaturen bleiben für Ende Oktober deutlich zu mild. Die Höchstwerten erreichen beispielsweise in Wolfsberg mehr als 15 Grad. Es wird vorerst der letzte freundliche Tag sein, denn für das Wochenende zeichnet sich ein markanter Wetterwechsel ab. "Das schöne Altweibersommerwetter sollte man daher am Feiertag noch einmal unbedingt ausnutzen", rät der Meteorologe Werner Troger. Der Wind dreht auf südliche Richtungen. Nicht nur im Jauntal kommt föhniger Südwind auf.