Das Jugend-Präventionsprojekt „Over the limit“ wird ausgebaut. Drei neue Themenschwerpunkte werden in diesem Schuljahr angeboten, darunter Suchtprävention und Trauerarbeit.

Teilnehmer beim Netzwerktreffen der Initiative „Over the Limit“ in der Stadtgalerie Wolfsberg © Zarfl

Das seit sechs Jahren laufende Präventionsprojekt „Over the limit“ der Stadtgemeinde Wolfsberg ist facettenreich, setzt auf ein umfassendes Netzwerk und wurde bereits ausgezeichnet. „Neben Schulen und Jugendorganisationen sind auch Polizei, Rotes Kreuz, Caritas, Feuerwehr und Fahrschulen ein aktiver Teil“, informiert Projektleiter Christian Vallant. Ihm zufolge sei man stets um Aktualität bemüht.

Nun wurde in der Stadtgalerie die Erweiterung des Programms präsentiert. „Die Initiative richtet sich nicht nur an Jugendliche allein, sondern auch an Eltern, Pädagogen sowie Vereine und Institutionen, die mit Jugendarbeit zu tun haben“, so Jugend- und Gesundheitsstadtrat Alexander Radl. Die drei neuen Module behandeln die Themen Trauerbegleitung, Suchtprävention und Integration.

Projektteilnehmer Rotes Kreuz, Polizei, Sixvisions, Jugendamt, JUZ, Caritas Suchtprävention, „Verwaiste Eltern“, aspHALT, FF Wolfsberg, NMS1, NMS3, NMS4, BBS, BORG, HAK, HLW, HTL, Polytechnische Schule, Volksschulen in Wolfsberg, Fahrschulen Haider und Schellander, Kinderschutzzentrum Delfi, j Frauen und Familienberatung, ugendfürsorgeärztlicher Dienst, Landesschulrat, Kinder-und Jugendanwaltschaft, Schulpsychologie, Suchtprävention Kärnten.

Unter dem Titel „Wie schütze ich mein Kind vor Sucht“ werden auch Vortragsabende zum Thema Suchtmittel für Eltern der vierten Klassen von, Leiterin der Wolfsberger Suchtberatungsstelle der Caritas, sowie vom Kriminalbeamtenangeboten. „Eltern müssen sich mit den Substanzen auseinandersetzen“, sagte Kollienz-Marin. Es herrsche ein großes Unwissen über Suchtmittel, wie etwa dem Oraltabak „Snus“. Auch auf das Einstiegsalter soll aufmerksam gemacht werden.Das Thema „Trauerbegleitung“ wird von Lebens- und Sozialberater Karlheinz Six betreut. „Trauer ist keine Krankheit, kann aber krank machen“, so Six, der Beratungs-Workshops für Eltern, Lehrer und Jugendliche ab der neunten Schulstufe anbietet. Ziel: Jugendliche erhalten Wissen über Trauer, lernen ihre Erfahrung zur Sprache zu bringen und erfahren die Normalität dieses Gefühls“, so Six.Das Projekt „Xchange“ des Roten Kreuzes Kärnten wurde von der Pressesprecherinvorgestellt. Unter dem Motto „Mach Fremde zu Freunden“ wird Schülern im Rahmen des Unterrichtes die Lebenserfahrung von Flüchtlingen nähergebracht. „Es werden Botschafter aus verschiedensten Ländern, wie Afghanistan, von ihrer Flucht aus ihren Heimatländern erzählen“, so Reiter. Die neuen Module werden in diesem Schuljahr angeboten. Teilnehmende Schulen können aus dem Programm frei wählen.