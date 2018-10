Eltern in Klein-Preitenegg bereitet der Schulweg ihrer Kinder Sorgen. Der Postbus fährt nicht mehr, wie bisher, bis zur steirischen Landesgrenze. Sie müssen ein Teilstück zu Fuß gehen.

Der Postbus (Sujetfoto) ist in Preitenegg früher bis zur steirischen Landesgrenze gefahren © Postbus

In Klein-Preitenegg sorgen sich Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder: „Unsere Kinder müssen etwa zwei Kilometer entlang der stark befahrenen B 70 gehen, um zum Schulbus zu kommen.“ Von der Neuen Mittelschule St. Gertraud geht es für die Schüler Richtung Twimberg, dort steigen sie in den Bus nach Preitenegg um. Soweit so gut. Dieser fährt aber jetzt nur noch bis zur Abzweigung auf die Hebalm und nicht, wie früher, bis zur steirischen Landesgrenze.

