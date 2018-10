Bis 15. November kann man die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ noch unterstützen. In Wolfsberg nimmt das Geschäft "Buch Kunst San Damiano" die Päckchen entgegen.

Kinder in Serbien freuten sich ebenso bereits über die Geschenke im Schuhkarton © Weihnachten im Schuhkarton/Maurice Ressel

Ein warmes Zuhause ist für viele von uns zu Weihnachten genauso selbstverständlich wie eine Vielzahl an Geschenken. Kinder in ärmeren Ländern haben ersteres oft nicht einmal. Um ihnen dennoch einen Moment der Glückseligkeit zu bescheren, wurde das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ ins Leben gerufen. Auch heuer ist das Buchfachgeschäft „San Damiano“ wieder Annahmestelle für die gefüllten Schuhkartons in Wolfsberg.

