Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

130 Obstbäume stehen im Garten von Josef und Barbara Wallner im Lavanttal © Blühendes Österreich/kk

Sogar kanadische Polizeihunde kommen nicht an Josef und Barbara Wallners Lavanttaler Äpfeln vorbei. „Bei einer Reise nach Calgary hatte ich welche in meinem Rucksack dabei. Der Hund hat sofort angeschlagen, so aromatisch sind diese“, scherzt Josef Wallner (64). Doch offensichtlich sind nicht nur Vierbeiner überzeugt. Auch eine Fachjury. Diese zeigte sich vom Obstgarten der Familie Wallner begeistert. Die Streuobstwiese in Siegelsdorf bei Wolfsberg wurde als Schönste Kärntens prämiert. Nicht das erste Mal. Bereits 2008, 2010 und 2012 wurde man Landessieger.

„Wir haben sehr viel Herzblut hineingelegt. Der Garten wurde komplett revitalisiert“, sagt Josef Wallner, der alles gemeinsam mit seiner Frau Barbara (62) bewirtschaftet. Und das ist jede Menge Arbeit. Wallner: „Wir haben das ganze Jahr viel zu tun. Man muss dafür sehr viel Liebe aufbringen.“

Apfel, Birne, Zwetschke, Marille, Kirsche, Nuss – rund 130 Bäume stehen im zwei Hektar großen Garten der Familie; die ältesten sind bis zu 150 Jahre alt. Seit zwei Monaten sind die Wallners heuer schon mit der Obsternte beschäftigt. Jetzt geht es ans Verarbeiten. Most, Schnaps, Saft und Likör werden großteils für den Eigenbedarf hergestellt. Ein Teil wird auch verkauft, hauptsächlich an Verwandte und Bekannte. Der Obstbauer betont: „Bei uns ist sämtliches Obst ungespritzt. Qualität fängt schon im Obstgarten an.“

Eine Kraftquelle

Den 200 Jahre alten Hof hatten die Wallners einst von Barbaras Eltern übernommen – im Nebenerwerb. Josef Wallner war bis zu seiner Pensionierung in Salzburg in der Luftraumüberwachung für das Bundesheer tätig. Im Laufe der Jahrzehnte hat er sich viel mit dem Thema Obstbau beschäftigt, unter anderem eine Baumwärterausbildung absolviert. Seine Frau Barbara arbeitet nach wie vor in Salzburg als Lehrerin. Wallner: „Wir haben alle Ferien durchgearbeitet.“

Dennoch sehen beide ihre Streuobstwiese nicht als Belastung. Trotz der Arbeit, die nie ausgeht, ist der Garten für die beiden Kraftquelle. Wallner: „Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – jede Jahreszeit ist dort schön.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.