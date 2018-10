Facebook

Vor dem Kaufhaus Müller am Weiher in Wolfsberg wurden Spenden für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ erbeten. Links: Jakob Mokoru © Schmerlaib

Es war eine wahre Lebensmittel- und Hygieneartikel-Challenge, zu der die Wolfsberger Jugendlichen der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ aufriefen. Vor Kaufhäusern in der Innenstadt baten sie Menschen, Teile ihres Einkaufs sozialen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig wurde für „Weihnachten im Schuhkarton“ gesammelt, um Pakete für Kinder in Not bereitstellen zu können. „30 Teilnehmer waren fleißig am Werkeln“, sagt Jakob Mokoru, Diakon und Regionaljugendleiter der Katholischen Jugend.