Eine Reise nach Brüssel ist Teil des Programms für EU-Gemeinderäte © Fotolia/Grecaud Paul

Zwar mag die EU ein breiter Begriff sein, der zu groß erscheint. Doch ist es so, dass viele Entscheidungen der Europäischen Union weit in die österreichischen Gemeinden hineinreichen. Mit der Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“, die 2010 gegründet wurde, wollen das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres sowie die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich Bürgermeister oder Gemeindevertreter als Europa-Beauftragte gewinnen. Ihnen sollen ein vertieftes Europa-Wissen, Erfahrung und Kontakte vermittelt werden.

