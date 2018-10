Die mehrmals verschobene Bauverhandlung zum neuen Mobilfunkmast in Kleinedling fand diese Woche statt. Anrainer beklagen, dass auf ihre Bedenken nicht eingegangen wurde.

Die Anrainer sammelten Unterschriften, um die Errichtung des Mobilfunkmastens in diesem Bereich zu verhindern © Schmerlaib

Die Bewohner von Kleinedling kämpfen noch immer gegen den geplanten Mobilfunkmast von T-mobile. Sie fürchten eine massive Strahlenbelastung, da sich bereits 150 Meter weiter der nächste Mast befindet. Eine Unterschriftenliste wurde dem Mobilfunkanbieter übermittelt, diese Woche erfolgte die Bauverhandlung. „Auf die Bedenken der Anrainer wurde überhaupt nicht eingegangen. Wir gehen bis zur nächsten Instanz, ich scheue auch den Weg zum Verwaltungsgerichtshof nicht“, sagt Nationalrat Wolfgang Knes (SPÖ), der ebenso in der Siedlung wohnt und sich für die Anrainer stark machen will: „Der Mast wird drei Mal so hoch wie der Stadionbad-Springturm. Warum gibt es hier keine Maximalhöhe wie bei anderen Neubauten auch? Das versteht keiner. Ich bin enttäuscht.“

